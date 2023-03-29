رحيل المترجم والكاتب المصري السيد إمام عن عمر 78 عاما ً

توفي الكاتب والمترجم السيد إمام، فجر الأربعاء، عن عمر ناهز الـ78 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نعاه ابنه طارق إمام على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وكتب “أنعى لكم أبي.. السيد إمام فى ذمة الله”.

ولد السيد إمام فى 19 آذار عام 1945، في محافظة البحيرة، وتخرج فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة، الإسكندرية، واهتم بالقراءة والترجمة.

وترأس “إمام” نادي الأدب بمحافظة البحيرة لعدة دورات متتالية، وعمل مستشاراً أدبياً لمجلة الثقافة الجديدة لسنوات طوال، وتم تكريمه عام 2017 في فرع ثقافة البحيرة، لدوره البارز فى مجال الأدب وفى تطوير المنظومة الثقافية فى مصر، وتسلم حينها درع المحافظة ودرع وزارة الثقافة.

وترجم السيد إمام عشرات الكتب النقدية فى النظرية الأدبية، منها: الميتافكشن باتريشيا ووه، وألف ليلة وليلة أو الليالى العربية لأورليش مارزوف وريتشارد فان ليفن، وأقنعة بارت لجوناثان كلر، وتعليم ما بعد الحداثة وغيرها.

وقدم المترجم المصري السيّد إمام على مدار أربعة عقود للمكتبة العربية، مؤلفات بارزة حول النظرية الأدبية، والخطاب النقدي ما بعد الحداثة، نقَل العديد منها استناداً إلى رؤيته وخياراته الشخصية كمثقف، بعيداً عن دوائر المؤسسة الثقافية الرسمية.

ويعد “إمام” أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين بعد مشوارٍ من العطاء استمر قرابة النصف قرن، قدّم خلالها عشرات الكتب والترجمات.