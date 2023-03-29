عقوبات أمريكية وبريطانية على 6 أشخاص بينهم اثنان من أبناء عموم الرئيس السوري

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 6 أشخاص وشركتين في سوريا ولبنان.

وبحسب البيان فقد طالت العقوبات كلا من سامر كمال الأسد (Samer Kamal al-Assad) ووسيم بديع الأسد (Wassim Badi al-Assad)، كذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال السوري خالد قدور (Khalid Qaddour) وعماد أبو زريق (Imad Abu Zureik).



وطالت الإجراءات الأمريكية مواطنين وشركتين في لبنان، إذ فرضت قيودا على حسن محمد دقو (Hassan Muhammad Daqqou) وهو مواطن لبناني سوري مزدوج الجنسية، ونوح زعيتر (Noah Zaitar).

كما تم إدراج شركتي “حسن دقو للتجارة” ومؤسسة “الإسراء للاستيراد والتصدير” في قائمة العقوبات الأمريكية، والشركتان متخصصتان في التجارة العامة وعمليات الاستيراد والتصدير وهما مسجلتان باسم داكو في منطقة وادي البقاع في لبنان.



وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد دول الغرب بفرض عقوبات على دول مثل سوريا وروسيا وإيران وكوبا لأهداف سياسية “دنيئة”.



المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية