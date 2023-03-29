وول ستريت جورنال تكشف أولى الملفات التي ستناقشها السعودية مع دمشق

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن السعودية ودمشق يقتربان من عقد اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما بعد مفاوضات تتعلق بملف المعتقلين السعوديين لدى سوريا كانت روسيا قد توسّطت فيه.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، قبل أيام، أن هناك العديد من الملفات الموضوعة على طاولة المفاوضات بين دمشق والسعودية، بعد مؤشرات حول استئناف العلاقات التي بقيت لـ12 عاماً مقتصرة على الجانب القنصلي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مستشارين سوريين لم تسمهم، قولهم إن الرياض تريد حل ملف المعتقلين السعوديين الذين تم أسرهم بعد انضمامهم إلى “جماعات جهـادية” متورطة في الحرب بسوريا.

زيارة محتملة بعد عيد الفطر

وقال مسؤولون سعوديون وسوريون إن مفاوضين يهدفون إلى إبرام اتفاق قبل زيارة محتملة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق بعد عطلة عيد الفطر في أواخر أبريل/نيسان، لكنهم حذروا من أن المفاوضات قد تنهار.

كما ذكر مسؤولون من السعودية وسوريا ودول عربية أخرى أن الحكومة الروسية توسطت في اتفاق مبدئي بين الطرفين عندما زار الأسد موسكو الأسبوع الماضي.

وكالات