إصابة ثلاثة أشخاص إثر تبادل إطلاق نار في محطة وقود بالقرب من دوار شيحان بحلب

أخبر قسم شرطة الشهباء في حلب بحصول تبادل إطلاق نـار إثر شجار ضمن محطة وقود بالقرب من دوار شيحان في مدينة حلب.

على الفور توجهت الدوريات من القسم المذكور إلى المكان وتم إلقاء القبض على ستة أشخاص من المتورطين وهم (علي . ب) و (عمر . ب) و (دحام . ب) و (أحمد . ع) (محمد ديب .ع) و (أدهم . ع) وإسعاف ثلاثة أشخاص منهم إلى المشفى لتلقي الإسعافات بسبب إصـابتهم .

و بالتحقيق الأولي مع المقبوض عليهم اعترفوا بالهجوم على محطة الوقود وإطلاق العيارات النارية عليها بعد امتناع أحد العمال من تعبئة الوقود لأحدهم ضمن بيدونات بلاستيكية.

تم مصادرة أربع بواريد حربية وثلاث قـنابل وستة عشر مذخر و(462) طلقة حية وحجز سيارة نوع (توسان).

لاتزال التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على جميع المتورطين .

تؤكد وزارة الداخلية أن كافة وحداتها الشرطية جاهزة لتلقي شكاوي المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين واستقرارهم.

وزارة الداخلية السورية