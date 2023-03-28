زراعة القنيطرة وجمعية النحل تدعوان لاتخاذ إجراءات الوقاية من الصقيع

دعا معاون مديرية زراعة القنيطرة عبد الله شرارة جميع الأخوة الفلاحين إلى اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الصقيع وذلك لتوقع حدوثه خلال الأيام من 29 آذار ولغاية 1 نيسان وبشكل خاص في القطاع الشمالي من محافظة القنيطرة، مطالباً الفلاحين مراجعة أقرب وحدة إرشادية لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها خلال تلك الفترة.

وطالب رئيس الجمعية النوعية لتربية النحل في القنيطرة محمد عاطف داود مربي النحل في المحافظة بزيارة مناحلهم ووضع أثقال مناسبة منعاً لتأثر الخلايا بالرياح العاصفة وتقديم التغذية السائلة والكاندي موثوق المصدر للنحل لتوقع انحباس النحل خلال فترة المنخفض وحرصاً على النحل من التعرض للصقيع بسبب نقص التغذية، وذلك بناء على توقعات الأرصاد الجوية بتعرض المنطقة لمنخفض جوي مصحوب برياح قوية وانخفاض بدرجات الحرارة إلى حد الصقيع بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء.

الوطن اون لاين