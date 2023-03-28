ألمانيا تسلم كييف 18 دبابة "ليوبارد 2" و40 مدرعة من طراز "ماردر"
أعلنت مجلة "دير شبيغل"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنّه "تمّ تسليم 18 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، التي وعدت بها الحكومة الألمانية، إلى حكومة أوكرانيا".
وقالت المصادر إنّه "بعد نحو شهرين من قرار السلطات الألمانية تزويد أوكرانيا بـ 18 دبابة "ليوبارد-2"، تم تأكيد تسليمها إلى كييف"، وأشارت إلى أنّ "الدفعة الأخيرة من الدبابات، غادرت ألمانيا أواخر الأسبوع الماضي، وتمّ تسليمها الآن عبر الحدود الأوكرانية".
وذكرت المجلة أن "نحو 40 مدرعة ألمانية من طراز "ماردر" وصلت كذلك إلى منطقة العمليات القتالية في أوكرانيا"، مؤكدةً أنّ "الحكومة الألمانية تحافظ على سرية مسار إمدادات الأسلحة لأسباب أمنية".
ورفضت وزارة الدفاع الألمانية الردّ على طلب من وكالات صحافية للتعليق على ما أوردته "دير شبيغل".
وفي السياق، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أمس الإثنين، أنّ بلاده سلّمت أوكرانيا دبّابات ثقيلة من طراز ليوبارد، وقال في مؤتمر صحافي في روتردام: "نعم، لقد سلّمنا دبّابات ليوبارد"، مؤكّداً بذلك المعلومات الصحافية.
وكان يفترض أن تستلم أوكرانيا كذلك 100 من دبابات "ليوبارد 1"، من ألمانيا وهولندا والدنمارك، وذلك قبل حزيران/ يونيو المقبل، بحسب ما أعلن وزراء دفاع البلدان الثلاثة في وقت سابق.
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