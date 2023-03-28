تقرير بريطاني: باخموت أصبحت مقبرة للجنود الأوكرانيين
أفاد تقرير بريطاني بأن القوات المسلحة الأوكرانية تخسر ما بين 100 إلى 200 جندي يومياً، خلال المعارك في مدينة باخموت.
ورجّح التقرير أن تجبر الخسائر الفادحة التي تكبدها الجانب الأوكراني، كييف على مغادرة باخموت في نهاية المطاف، وفقاً لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية.
ولفت التقرير إلى أن 90 في المئة من مدينة باخموت قد دمّر تقريباً، وذلك بسب المعارك الأخيرة التي مازالت مستمرة منذ 9 أشهر.
وذكر التقرير أن 90 في المئة من سكان المدينة البالغ عددهم 70.000 نسمة، قد غادروا ذلك المكان قبل الحرب.
وأشار التقرير إلى أن مدينة "الورود" باتت تشهد يومياً أقسى المعارك، في إِشارة منه إلى الرمزية الكبيرة التي تحملها باخموت.
وتحولت مدينة باخموت منذ أسابيع عدة، إلى ساحة لأشرس المعارك وأكثرها دموية، فيما هجرها معظم سكانها.
يشار إلى أن روسيا تتمسك بالسيطرة على تلك المدينة، معتبرةً أن تحقيق هذا الهدف سيحدث فجوة في الدفاعات الأوكرانية.
ويشكل الوصول الروسي إلى المدينة أيضا خطوة نحو الاستيلاء على منطقة دونباس الصناعية بأكملها، والتي تمثل هدفا رئيسياً للقوات الروسية منذ انطلاق الحرب.
وتعد باخموت اليوم محور القتال الشرس بين طرفي الصراع في أوكرانيا، حيث يستميت الطرفان لتحقيق أكبر تقدم على أراضيها.
جدير بالذكر أن روسيا جعلت من السيطرة على مدينة باخموت، أولوية في استراتيجيتها لبسط نفوذها على كامل منطقة دونباس الأوكرانية
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