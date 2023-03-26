القمة العربية الـ32 ستعقد في السعودية في 19 أيار/مايو المقبل

قال الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية، السفير حسام زكى، إنّه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الـ32 في المملكة العربية السعودية في 19 أيار/مايو المقبل، وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة الرياض، وأفادت الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه.

وأضاف الأمين العام المساعد، أنّ القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار خمسة أيام.

تجدر الإشارة إلى أنّه من المنتظر أن يشهد عام 2023 أيضاً، انعقاد كل من قمة عربية تنموية فى موريتانيا، والقمة العربية الأفريقية فى المملكة العربية السعودية.

وفي شباط/فبراير، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الدول العربية إلى تبني قرار عودة سوريا إلى محيطها العربي، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقد تشهد القمة العربية هذا العام مشاركة الجمهورية العربية السورية، بعد قطيعة دامت لـ10 سنوات، وذلك بالتزامن مع استئناف العلاقات السورية السعودية، واتفاقها على معاودة فتح سفارتيهما بعد تجميد العلاقات الدبلوماسية نحو 10 أعوام.