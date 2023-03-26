23 قتيلاً جراء عواصف في ولاية ميسيسبي الأمريكية

26-03-2023

23 قتيلاً جراء عواصف في ولاية ميسيسبي الأمريكية

قتل ما لا يقل عن 23 شخصاً جراء زوبعة وعواصف ضربت ولاية ميسيسيبي الأميركية، يوم السبت.

ونقلت “فرانس 24” عن حاكم الولاية أنه “قُتل ما لا يقل عن 23 من سكان ميسيسيبي جراء الأعاصير العنيفة الليلة الماضية، نعلم أن عدداً أكبر من الأشخاص أصيبوا ولا تزال فرق البحث والإنقاذ نشطة”.

وغردت إدارة حالات الطوارئ في الولاية عبر تويتر “لسوء الحظ، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام حيث هنالك ما لا يقل عن أربعة أشخاص في عداد المفقودين إضافة إلى تسجيل عشرات المصابين، في حين أن عشرات الآلاف من الناس في ميسيسيبي وألاباما وتينيسي صاروا محرومين من الكهرباء” 

وحذّرت هيئة الأرصاد الوطنية في “جاكسون” السكان من أنه مع استمرار عمليات إزالة الركام “تظل الأخطار حتى بعد استمرار العواصف”.

يشار إلى أنه ذكرت هيئة الأرصاد في ولاية ميسيسيبي أن “من المتوقع هطول أمطار جديدة وعواصف رعدية أخرى في المنطقة لكن لا ينبغي أن تكون قوية وفقاً للتوقعات”.

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