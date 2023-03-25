توقيف ثلاثة أشخاص في حلب وشخص آخر في حماة مطلوبين بجرائم مختلفة وأحكام قضائية
تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على شخصين في محلة باب جنين والجميلية وهما (محمد . ع) و(أحمد . ق) لوجود خلاصة حكم بحق الأول مضمونها السجن لمدة ( 15 ) سنة بجـ.رم السرقة الموصوفة وعدة إذاعات بحث بجـ.رم السرقة ، ووجود ( 25 ) إذاعة بحث بحق المقبوض عليه الثاني بجـ.رائم مختلفة منها (سرقة - نصب واحتيال - سرقة سيارة ومعمل) ومذكرتي قبض بالحبس لمدة 3 سنوات بجـ.رم السرقة.
كما تمكن قسم شرطة الميدان بحلب من إلقاء القبض على المدعو (محمد . ق) في محلة الميدان لوجود عدة إذاعات بحث بحقه بجـ.رم (الاحتيال - مصدر مخدر) وخلاصة حكم مضمونها الحبس لمدة 3 سنوات بجرم إساءة الأمانة.
وفي سياق آخر تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من إلقاء القبض على شخص يدعى (ضرار . ب) لوجود عدة طلبات بحقه بجـ.رائم مختلفة منها (الخـ.طف – السلـ.ب – تجارة أسلـ.حة حربية -مخدرات – تهـ.جم وإطلاق نار – تزوير ) ووجود أربعة أحكام قضائية بحقه بالسجن المؤبد وحكم سجن ( 15 ) سنة.
بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا أنهم المقصودون بالأحكام القضائية وإذاعات البحث المذكورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء أصولاً.
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