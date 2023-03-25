القبض على مزوري أوراق رسمية لمعاملات مديرية الشؤون المدنية بحلب

25-03-2023

القبض على مزوري أوراق رسمية لمعاملات مديرية الشؤون المدنية بحلب

ألقى قسم مكافحة التزييف والتزوير بفرع الأمن الجنائي بحلب القبض على خمسة أشخاص يقومون بتزوير أوراق ووثائق تتعلق بمعاملات مديرية الشؤون المدنية بحلب مثل “طلاق – زواج – تثبيت نسب – قرار حكم –  تسجيل ولادة – توكيل خاص”.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بنسخ وطباعة القرارات المزورة، وتسجيل واقعات بمديرية الشؤون المدنية بموجب قرارات أحكام ووكالات خاصة، جميعها مزورة وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين مازال البحث جاريا عنهم.

وبينت الوزارة أنه تمت مصادرة أكثر من 400 وثيقة رسمية مزورة وكمبيوترين محمولين وطابعة كان المقبوض عليهم يستخدموها في عملهم، وتم تنظيم الضبط اللازم وبحقهم وتقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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