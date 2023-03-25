منتخب السعودية يخسر أولى ودياته في 2023 أمام فنزويلا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الفنزويلي 2-1 الجمعة، في أولى مبارياته التجريبية في عام 2023.

الهزيمة الثانية على التوالي للسعودية من فنزويلا بعد لقاء ودي في إسبانيا قبل كأس العالم.

وكرر المنتخب الفنزويلي فوزه على السعودية، بعدما فاز بهدف نظيف في مباراة الفريقين خلال يونيو الماضي في إسبانيا استعدادًا لمونديال قطر.

وأقيمت المباراة ضمن معسكر المنتخب السعودي في مدينة جدة، تزامنا مع الإيقاف الدولي لشهر مارس.

وسجلت فنزويلا هدفين متتاليين في غضون ثماني دقائق بالشوط الأول، حيث افتتح المنتخب الفنزويلي أهادف اللقاء في الدقيقة 34 عن طريق جوزيف مارتينيز.

وضاعف سالمون روندون النتيجة من تسديدة على من داخل منطقة الجزاء وأحرز الهدف الثاني لفنزويلا عند الدقيقة 34.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا ثالثا قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح سالم الدوسري في تقليص الفارق عند الدقيقة 73 وأحرز هدف المنتخب السعودي الوحيد.

ولم يكن هدف الدوسري كافيا لتجنب السعودية الهزيمة الثانية على التوالي من فنزويلا بعد لقاء ودي في إسبانيا قبل كأس العالم.

ويلعب المنتخب السعودي ضد بوليفيا 28 مارس الجاري في ختام معسكره الإعدادي.