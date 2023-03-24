روسيا تكشف حجم احتياطها من الذهب

استأنف البنك المركزي الروسي الكشف عن حيازاته من معدن الذهب، والذي يُعد جزءاً من احتياطياته الدولية، ووفقاً له فقد بلغت احتياطيات المعدن النفيس في بداية آذار/مارس الجاري 74.9 مليون أونصة.

وأفاد المركزي الروسي بأنّ احتياطيات الذهب لديه، بلغت في مطلع الشهر الجاري 74.9 مليون أونصة (2.33 ألف طن)، بقيمة 135.6 مليار دولار.

والجدير بالذكر، بأنّ آخر مرة كشف فيها المركزي الروسي عن معلوماتٍ حول حجم حيازاته من الذهب، كانت منذ نحو عام، في بداية شباط/فبراير 2022، وبلغت حينها احتياطياته من المعدن الأصفر 73.9 مليون أونصة، مقابل احتياطيات عند 74.9 مليون أونصة تمّ تسجيلها مطلع آذار/مارس 2023.

ويعني ذلك أن المركزي الروسي رفع حيازته من المعدن الأصفر بمقدار مليون أونصة، أي نحو 31 طناً، في نحو عام فقط، ويأتي ذلك على الرغم من اشتداد القيود والعقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو منذ شباط/فبراير 2022.

وكان الاتحاد الأوروبي أصدر حزمة عقوبات ضد روسيا، في تموز/يوليو 2022، تشمل "حظراً على صادرات الذهب الروسية، إضافةً إلى سلسلة من الإجراءات الأخرى".

وقام المركزي الروسي بشراء الذهب بنشاط في الفترة ما بين 2014 إلى 2019، ليتصدّر البنوك المركزية في العالم من حيث مشتريات المعدن الثمين في تلك الفترة.

وأفادت هيئة الإحصاء الحكومية الفيدرالية الروسية "روس ستات"، مطلع شباط/فبراير الماضي، أنّه بحلول نهاية عام 2022، زادت روسيا إنتاجها من الذهب الخام أو شبه المعالج أو على شكل مسحوق بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2021.