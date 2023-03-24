24-03-2023
حالة الطقس 24/3/2023
منخفض مداري ماطر ومركب سيؤثر على سوريا بشكل فعلي بدءاً من بعد ظهر ومساء وليل السبت ويستمر ليوم الإثنين وستبدأ مقدمته مساء و ليلة الغد من شمال غرب البلاد بهطولات مطرية متابينة ومختلفة الغزارة من منطقة إلى أخرى ستكون بعض الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية مع تساقط لحبات البرد ، ذروة المنخفض يوم الأحد ، سيبدأ المنخفض من المناطق الغربية للبلاد مساء وليل السبت فعلياً ويمتد الأحد للمناطق الشرقية والجزيرة والبادية ، سيشمل كل سوريا لكن مناطق ستتلقى هطولات جيدة وربما تشكل لسيول محلية ومناطق هطولات خفيفة الى متوسطة ونصيب المناطق الشمالية الغربية والشمالية والجزيرة والشرقية والساحلية والوسطى سيكون أوفر من دمشق وجنوب سوريا لكن المنخفض بمجمل أيامه شامل لكل البلاد.
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