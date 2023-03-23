ربطة الخبز إلى 300 ليرة في صالات السورية للتجارة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتفاع سعر ربطة الخبز بمقدار 100 ليرة عن سعرها الرسمي المحدد 200 ليرة.

في السياق، أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن سعر ربطة الخبز المدعوم لم يرتفع وما زال سعرها على حاله، مؤكداً أنها تباع في المخابز بسعر 200 ليرة دون أي زيادة، ولكن ما حصل أن سعر مبيع ربطة الخبز المدعوم تم تحديده في صالات السورية للتجارة والأكشاك بمقدار 300 ليرة، أي زيادة 100 ليرة.

وبين المصدر أن المئة ليرة الزائدة عن سعر منافذ المخابز والأفران تذهب لتغطية التكاليف من أجور تبريد الخبز ونقله ووضعه في صناديق بلاستيكية، إضافة إلى وضع عامل ضمن الصالة خصوصاً لبيع المادة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدأت وعبر السورية للتجارة ببيع الخبز عبر 65 صالة ومنفذ بيع مخصصة وموزعة على كامل جغرافيا مدينة دمشق يتم تزويدها بالخبز في الساعة 11 صباحاً، حيث يستطيع المواطن الحصول على المادة من أي صالة أراد.

ودعت الوزارة إلى تعاون الجميع في المرحلة الأولى لأن أي عمل جديد يتخلله بعض الإرباكات والأخطاء التي ستعمل الوزارة على حلها تباعاً.