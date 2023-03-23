المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3.2 درجات في لواء إسكندرون

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم لواء إسكندرون.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الهزة وقعت شمال غرب إدلب بـ 40 كم عند الساعة 9 و3 دقائق حسب التوقيت المحلي، وبعمق 17.9 كيلومتراً عند خط العرض 36.200 شمالاً وخط الطول 36.332 شرقاً.

إلى ذلك أعلن المركز أن عدد الهزات التي سجلت يوم أمس وحتى صباح اليوم بلغ 18 هزة، تراوحت شدتها بين الضعيفة والمتوسطة.

وذكر المركز أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزتين إحداهما جنوب شرق اللاذقية بـ 14 كم، والأخرى جنوب غرب اللاذقية بـ 31 كم، و6 هزات في لواء إسكندرون، وهزة في جزيرة قبرص، و8 هزات في تركيا وهزة بعيدة.

وأضاف المركز: إن الهزات تراوحت بين 1.9 و4.1 درجات على مقياس ريختر وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 37.9 كم.