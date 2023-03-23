بهدف انتشارها عالميا.. السعودية تعتزم دعم زراعة البن

23-03-2023

بهدف انتشارها عالميا.. السعودية تعتزم دعم زراعة البن

تعتزم المملكة العربية السعودية تنفيذ خطة تنموية تهدف إلى تعزيز زراعة البن السعودي على مستوى المنطقة والعالم، للإسهام في بناء اقتصاد مستدام لهذه الصناعة.

وفي هذا الإطار، تتعاون الشركة السعودية للقهوة، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان.

وتهدف الخطة إلى توسيع نطاق انتشار البن السعودي حول العالم، وتوفير البنية التحتية المتكاملة والخبرات الفنية الضرورية لهذا القطاع المحلي.

وتركز الخطة على توفير المزيد من شتلات البن السعودي، وتنمية مهارات مزارعي البن المحليين، وتطوير المهارات الوطنية من خلال برامج أكاديمية وإطلاق البرامج ذات الصلة.

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