بوتين: سنردّ على إرسال ذخيرة نووية.. والقوات الروسية تتقدم نحو أفدييفكا

توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بالرد على اعتزام بريطانيا إرسال أسلحة تحتوي على يورانيوم منضّب إلى أوكرانيا، مشيراً إلى أنه "بذلك، يكون الغرب هو البادئ باستخدام أسلحة تحتوي على مكون نووي".



وحذّر بوتين، في تصريحات بعد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، من إرسال الذخيرة، قائلاً إنه "إذا حدث كل هذا، فسيتعيّن على روسيا الردّ وفقاً لذلك، مع الأخذ في الاعتبار أنّ الغرب بدأ جماعياً بالفعل استخدام أسلحة بها مكون نووي".



وأُعلِن القرار البريطاني، أمس، على لسان وزيرة الدفاع البريطانية أنابيل غولدي، التي قالت إن "بعض قذائف دبابات «تشالنجر 2» التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا تتضمن قذائف خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضّب".



وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، علّق في حديث صحافي على القرار البريطاني، بالقول إنه "من الطبيعي أن يكون لدى روسيا ما تردّ به على هذا".



وأضاف شويغو، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء محلية، أنّه "تمّ اتخاذ خطوة أخرى، ويتناقص عدد الخطوات المتبقية"، بالإشارة إلى أنّ "القرار البريطاني قلّص الخطوات التي تسبق حدوث صِدام نووي بين روسيا والغرب".



وتريد الدول الغربية إرسال اليورانيوم المنضّب إلى كييف لأنه قادر على اختراق الدبابات والدروع بسهولة أكبر، بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى، لكنّ اليورانيوم المنضّب يمثّل خطراً صحياً كبيراً في مواقع استخدامه، لأنّ الغبار الناتج عنه يؤدي إلى تشوهات وأضرار صحية كبيرة.