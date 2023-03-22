3 نواقل تصل ميناء بانياس النفطي.. ما حمولتها من الغاز والنفط؟

أكد مصدر في مصفاة بانياس أنه أمّت مصب بانياس النفطي ناقلتا نفط خام حمولتهما نحو مليون و400 ألف برميل نفط خام، وتمت مباشرة العمل بتفريغهما بعد الانتهاء من أعمال الربط وإنجاز العمليات البحرية اللوجيستية وفقاً للأصول الفنية والزمنية المتبعة.

كما أشار المصدر إلى وصول ناقلة غاز لميناء بانياس النفطي منذ سنوات محمّلة 20 ألف طن غاز منزلي.

وبيّن المصدر أن استمرار وصول نواقل النفط تباعاً انعكس إيجاباً على واقع المشتقات النفطية في عموم المحافظات السورية، حيث تم تقليص زمن وصول رسائل البنزين، بالإضافة لرسائل الغاز التي شهدت تحسناً أيضاً، بالإضافة لضمان استمرار عمل مصفاة بـانياس بلا توقف.