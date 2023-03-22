استشهاد شاب وشقيقته بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف حماة

22-03-2023

استشهاد شاب وشقيقته بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف حماة

أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) إلى استشهاد شاب وشقيقته في منطقة وادي العذيب بريف حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) انفجر بدراجة نارية تقل شاباً وشقيقته في منطقة وادي العذيب بريف سلمية الشرقي، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.

واستشهد في الثامن من الشهر الجاري ثلاثة مواطنين من أسرة واحدة، إثر اعتداء إرهابي نفذه تنظيم (داعش) في منطقة سد السيب بريف سلمية شرق حماة.

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