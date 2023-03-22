22-03-2023
النقل: تحويل رحلات مطار حلب الدولي باتجاه مطاري دمشق واللاذقية
أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في وزارة النقل: أنه تبين بعد تقييم الفرق الفنية لأضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر اليوم.. وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية.. ما تسبب بخروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها.
وقالت المؤسسة إنه تم تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال.
وأضافت المؤسسة إن كوادرها باشرت بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية بترميم وإصلاح الأضرار.
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