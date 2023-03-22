22-03-2023
مصادرة 634 تنكة زيت ببانياس لغياب بطاقة المواصفات
أكد مدير التجارة الداخلية بـــ طرطوس نديم علوش أن عناصر حماية المستهلك صادرت 634 تنكة زيت زيتون بمخالفة عدم وجود بطاقة مواصفات معدة للنقل خارج المحافظة في مدينة بانياس وبلغت قيمتها حوالى 203 ملايين ليرة سورية
كما تم ضبط منشأة لصناعة الألبان والأجبان بمخالفة عدم تقديم بيان تكلفة، إضافة إلى عدد من الضبوط تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وبدل خدمات وعدم حيازة فواتير شراء ومزاولة مهنة من دون ترخيص لعدد من المحال المتنوعة ووسائط النقل العامة وبلغت قيمة الغرامات 2.200.000 ليرة سورية.
الثورة
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