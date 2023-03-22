مصادرة 634 تنكة زيت ببانياس لغياب بطاقة المواصفات

22-03-2023

مصادرة 634 تنكة زيت ببانياس لغياب بطاقة المواصفات

أكد مدير التجارة الداخلية بـــ طرطوس نديم علوش أن عناصر حماية المستهلك صادرت 634 تنكة زيت زيتون بمخالفة عدم وجود بطاقة مواصفات معدة للنقل خارج المحافظة في مدينة بانياس وبلغت قيمتها حوالى 203 ملايين ليرة سورية 
كما تم ضبط منشأة لصناعة الألبان والأجبان بمخالفة عدم تقديم بيان تكلفة، إضافة إلى عدد من الضبوط تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وبدل خدمات وعدم حيازة فواتير شراء ومزاولة مهنة من دون ترخيص لعدد من المحال المتنوعة ووسائط النقل العامة وبلغت قيمة الغرامات 2.200.000 ليرة سورية.


الثورة 

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