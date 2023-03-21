"رهاب الزلزال" يدفع أكثر من مئة متطوع للتدريب على أساسيات الدفاع المدني
بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا، وجد الناس في المناطق المنكوبة أن هناك حاجة ملحة للمزيد من التجهيزات المادية والبشرية للتعامل مع الكوارث.
وانطلاقا من ذلك أقامت مديرية الدفاع المدني في حلب بالتعاون مع مؤسسة صناع الريادة تدريبات لأساسيات الدفاع المدني لـ 109 متطوعين.
وأكد رئيس دائرة التدريب في مديرية الدفاع المدني عمر سعيد لوكالة سانا أن المتطوعين خضعوا لدروس نظرية وتدريبات عملية، ضمن محاكاة للواقع لكيفية إنقاذ المصابين وإسعافهم وإطفاء الحرائق، وتم تزويدهم بالمعلومات اللازمة وإكسابهم الخبرات للتعامل مع الإصابات الخطرة وحالات الاختناق والنزف وكيفية إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض.
وأوضحت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة صناع الريادة ريم شيخ حمدان أن الدورة أقيمت في جميع المحافظات، ومنها حلب، وتهدف إلى نشر ثقافة الدفاع المدني والتوعية للمشاركين من جميع القطاعات العام والخاص والجمعيات الأهلية وغرف الصناعة والتجارة.
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