مؤتمر بروكسل : 7 مليارات يورو مساعدات لمتضرري الزلزال 950 مليوناً منها فقط لسوريا

تعهد المانحون الدوليون ضمن مؤتمر المانحين المخصص لدعم المتضررين من الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، بتقديم سبعة مليارات يورو.



وبحسب بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، بعد انتهاء مؤتمر المانحين الدولي لضحايا الزلزال الذي عقد أمس الاثنين، في بروكسل، بلغ إجمالي التعهدات سبعة مليارات يورو، منها 950 مليون يورو لسوريا على شكل منح، و6.05 مليارات يورو على شكل منح وقروض لتركيا.



سيتم استخدام الأموال المخصصة لتركيا لتغطية الاحتياجات الإنسانية والمساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة. بينما سيتم استخدام الأموال المخصصة لسوريا للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية ودعم التعافي المبكر.



ووفق البيان، تمثل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أكثر من 50٪ من إجمالي التعهدات بالمنح، بقيمة 3.6 مليارات يورو.



وحضر مؤتمر المانحين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المرشحة للعضوية، والمرشحين المحتملين مستقبلًا من الدول أيضًا، إضافة إلى الدول الأعضاء في مجموعة العشرين باستثناء روسيا، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، والمنظمات الدولية بما فيها وكالات الأمم المتحدة، فضلًا عن المؤسسات المالية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية.



وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر: "أنا فخور بأن أعلن أننا سنرى دعماً إضافياً كبيراً.



رئيسة المفوضية الأوروربية، أرسولا فون دير لايين، بدورها علقت بقولها:" لقد أظهرنا للناس في تركيا وسوريا أننا ندعم المحتاجين، لقد تجاوزنا معًا التوقعات بتعهدات بقيمة 7 مليارات يورو".

يذكر ان الدولة السورية لم تكن مدعوة لاجتماع بروكسل ولم يتم التنسيق معها على ذلك