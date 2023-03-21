الدفاع الروسية: اعتراض قاذفتين أميركيتين فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منشآت الرادار، التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية، رصدت في أثناء الخدمة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان في اتجاه حدود روسيا.

وأضافت الوزارة أنّ الأهداف كانت عبارة عن قاذفتين استراتيجيتين للقوات الجوية الأميركية من طراز B-52H.

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية أنه "من أجل تحديد انتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية ومنعه، حلقت مقاتلة من طراز سو – 35 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية من أجل اعتراض الطائرات الأميركية".

وأضافت الوزارة أنه بعد إزالة تهديد الطائرات العسكرية الأميركية من حدود دولة روسيا، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن تحليق الطائرة المقاتلة الروسية يُعَدّ امتثالاً صارماً للأنظمة الدولية المتعلقة باستخدام المجال الجوي، منعاً لانتهاك الحدود الروسية.

ومنذ أسبوع، أعلنت القوات المسلحة الروسية أنّ "مقاتلاتها لم تستخدم أسلحة ضد المسيّرة الأميركية فوق البحر الأسود"، مشيرةً إلى أنّ "المسيّرة سقطت نتيجة مناوراتها الحادة".

وجاء بيان وزارة الدفاع الروسية ردّاً على المزاعم الأميركية، التي قالت إنّ "مقاتلة روسية من طراز سوخوي-27 اصطدمت بطائرة أميركية مسيّرة من طراز ريبر - MQ-9 Reaper، فوق البحر الأسود".

وقبل أيام، اقترح السيناتور الأميركي ليندسي غراهام أن تُسقط الولايات المتحدة الطائرات الروسية إذا اقتربت ممّا سمّاه " الأصول الأميركية" في المياه الدولية.