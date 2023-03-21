تركيا: المفاوضات الرباعية بشأن سوريا قد تعقد قريباً

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الاثنين، أنّ المفاوضات الرباعية بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران بشأن التسوية السورية قد تجري خلال الأيام القريبة.

وقال جاويش أوغلو في ختام "المؤتمر الدولي للمانحين لمساعدة تركيا وسوريا" في إزالة آثار الزلزال: "كانت لدينا مفاوضات على مستوى وزراء الدفاع، وكان من المخطط لعقد لقاءٍ على مستوى نواب وزراء الخارجية، ولكن جرى تأجيله".

وأمل وزير الخارجية التركي أن يعقد اللقاء خلال الأيام القريبة القادمة.

وشدد جاويش أوغلو على أنّ "التسوية في سوريا لا يمكن أن تكون إلا عبر حلٍ سلميٍ مع الحفاظ على وحدة أراضي البلاد".

يُذكر أنّ الاجتماع الرباعي على مستوى نوّاب وزراء الخارجية كان من المقرر أن يعقد الأسبوع الماضي في موسكو، لغرض التحضير للقاء وزاري لبحث تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وكشف وزير الخارجية التركي أنّه جرى تأجيل الاجتماع بطلبٍ من الجانب الروسي.

ورحّب الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، في 9 آذار/ مارس الحالي، بانضمام إيران إلى الاجتماعات المخصصة لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.