الاستخبارات الروسية: واشنطن تخطط لاختطاف عسكريين روس وإيرانيين في سوريا

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الاثنين، إنّ “الولايات المتحدة تواصل استخدام الجماعات الإسـلامية الخاضعة لسيطرتها في سوريا، لتقويض مواقف الحكومة الشرعية لهذا البلد، برئاسة بشار الأسد”، بحسب بيان أصدره الجهاز.

وجاء في البيان أنّ “واشنطن تخطط للاستعانة بالمتطرفين الإسلاميين لاختـطاف عسكريين روس وإيرانيين في سوريا”، مع الإشارة إلى أنّ تعاون الولايات المتحدة مع المتطرفين الإسلاميين.

كما أضافت الاستخبارات الروسية أنّ واشنطن تقوم بتنسيق “العمليات التخريبية للتنظيم” من قاعدة التنف العسكرية الأميركية في محافظة حمص بسوريا.

وأكّد البيان عزم واشنطن، تشكيل كتائب من المتشددين في سوريا للتحريض على الأعمال العدائية في مناطق عدة من البلاد.

وتابع: “يعمل الأميركيون وحلفاؤهم البريطانيون، مع التشكيلات السرية لتنظيم “الدولة” الإرهابي، التي لا تزال في مناطق نائية من البلاد”.

يشار إلى أنّ الولايات المتحدة تسند دوراً خاصاً لما يسمى بـ “الجيش السوري الحر”. وهذا التشكيل يُعدّ في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي تكتلاً من الجماعات الكردية والعربية المعارضة المسلحة العاملة، في وسط وشمال شرق البلاد.

وكانت مصادر الميادين قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأنّ “التحالف الدولي بقيادة واشنطن في سوريا، قام بنقل عدد من عناصر التنظيم من سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة”.

وذكرت المصادر أنّ “مسلحي التنظيم، الذين يبلغ عددهم نحو 150 عنصراً من جنسيات أجنبية متعددة، تم نقلهم إلى قاعدتي الشدادي والعمر الأميركيتين بريف دير الزور ومعبر سيمالكا الحدودي”.

وكالات