19 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

20-03-2023

19 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل أن عدد الهزات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية، وحتى الساعة الـ 7.37 من صباح اليوم بلغ 19 هزة ضعيفة.


وذكر المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 4 هزات في لواء إسكندرون وهزتين الأولى جنوب شرق اللاذقية بـ 19 كم والثانية 38 كم شرق اللاذقية، وهزتين الأولى جنوب غرب إدلب بـ 22 كم والثانية شمال غرب إدلب بـ 39 كم و3 هزات في البحر الأبيض المتوسط وهزة على الحدود السورية التركية و7 في تركيا.


وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.5 و3.9 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 36.3 كم.

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