الرئيس الإيراني يرحّب بدعوة الملك السعودي لزيارة الرياض
رحّب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، بدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض، مؤكداً استعداد بلاده للمضي قدماً في تعزيز التعاون الثنائي.
جاء ذلك بحسب تغريدة لمحمد جمشيدي، مساعد الشؤون السياسية لمكتب الرئيس الإيراني، امس الأحد.
وأوضح جمشيدي أن العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، دعا الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي لزيارة الرياض، وذلك في رسالة بعث بها العاهل السعودي إلى رئيسي.
وأشار جمشيدي إلى أن الرئيس الإيراني رحب بالدعوة، وأكد استعداد طهران للمضي قدماً في تعزيز تعاونها مع الرياض.
لكن لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي حول هذه الدعوة أو الرسالة حتى الآن.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أفاد في تصريحات للصحفيين، بأنه سيلتقي في المستقبل القريب مع وزير خارجية السعودية عبد الله بن فرحان.
وقال عبد اللهيان: "اتفقنا على أن تقوم الفرق الفنية بتفقد سفارتي البلدين والقنصليات التابعة لهما، وبما يتيح لنا التحضير لإعادة فتح السفارتين".
وشهدت عملية التقارب بين السعودية وإيران خطوات جديدة، في سبيل العودة لاستئناف العلاقات بين البلدين، تنفيذاً لما أعلنته الرياض وطهران قبل أكثر من أسبوع.
وأعلنت السعودية وإيران يوم 10 آذار مارس الجاري، عن توصلهما لاتفاق يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة صينية.
واتفق الجانبين كذلك على إعادة فتح سفارتيهما خلال مدة أقصاها شهرين، في خطوة من شأنها أن تنهي توترات وانقطاع العلاقات منذ عام 2016.
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