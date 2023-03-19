41 مليون ليرة غرامة لمخابز وتجار وباعة بحماة
نظمت حماية المستهلك بحماة اليوم العديد من الضبوط التموينية بحق مخابز عامة وخاصة وتجار وباعة، وغرمتهم بنحو 41 مليون ليرة.
وبيَّن مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود أن من تلك الضبوط ضبط بحق مخبز سلحب الآلي لإنتاجه وبيعه ربطات خبز ناقصة الوزن بمقدار 300 غ في كل ربطة مفردة، وغرمته بـ 15 مليون ليرة.
وضبط بحق مخبز ياسر مصطفى لإنتاجه وبيعه ربطات خبز ناقصة الوزن بمقدار 220 غ في كل ربطة مفردة وغرمته بـ 2 مليون ليرة.
وضبط بحق مخبز سليم قشاش لإنتاجه وبيعه ربطات خبز ناقصة الوزن بمقدار 142 غ في كل ربطة مفردة، وغرمته بمبلغ 1.4 مليون ليرة.
وضبط بحق مخبز الثورة لإنتاجه وبيعه ربطات خبز ناقصة الوزن بمقدار نحو 300 غ في كل ربطة مفردة، وغرمته بمبلغ 7.7 ملايين ليرة.
وضبط بحق مخبز أرحيل بالصابونية لإنتاجه وبيعه ربطات خبز ناقصة الوزن بمقدار نحو 300 غ في كل ربطة مفردة، وغرم بنحو 3.7 ملايين ليرة.
وضبط بحق مخبز سعد العلي لإنتاجه وبيعه ربطات خبز ناقصة الوزن وغرمته بـ 2.5 مليون ليرة سورية.
وضبط بحق مخبز طاحون الحلاوة بالغاب لإنتاجه وبيعه ربطات خبز ناقصة الوزن بمقدار 120 غ في كل ربطة مفردة، وغرمته بـ 3 ملايين ليرة.
وضبط بحق مخبز دير الصليب لإنتاجه وبيعه ربطات خبز ناقصة الوزن بمقدار 214 غ في كل ربطة مفردة، وغرمته بـ 2.7 مليون ليرة.
وضبطان بحق مخبز حنا العايق، تقسيس بمخالفة إنتاج خبز سيئ الصنع.
وضبط بمخالفة الإعلان بسعر زائد للأجبان والألبان بحق ع.نبهاني.
وضبط بمخالفة تقاضي بدل خدمة زائد لقاء نقل أسطوانات الغاز المنزلي بحق أ.ونوس.
وضبط بمخالفة عدم وجود بيانات على البطاريات بحق ف.حومد.
و32 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير.
الوطن أون لاين
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