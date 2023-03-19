عمر السومة يحسم قرار عودته إلى الأهلي

حسم الدولي السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي العربي القطري، قرار عودته إلى النادي الأهلي بعد انتهاء مدة إعارته في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة “الراية” القطرية أن نادي الأهلي رفض محاولات إدارة العربي القطري بتمديد عقد إعارته لمدة موسم آخر، مشيرة إلى أن “السومة” يرغب في العودة إلى “الأهلي” والمشاركة مع الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين

وتأتي رغبة “العربي” في استمرار السومة، نظراً لتألقه اللافت معه في دوري نجوم قطر، وآخرها خلال مواجهة السيلية في الجولة 17 من المسابقة، والتي سجل خلالها هدفين، ليرفع رصيده لـ 11 هدف خلال منافسات الدوري.

يشار إلى أنه يحق للأهلي استعادة لاعبيه المعارين وتسجيلهم بشكل طبيعي في قائمة الموسم الجديد، بالرغم من عقوبة “فيفا”.

وكان عمر السومة انتقل من الأهلي لصفوف العربي القطري على سبيل الإعارة بعد هبوط الراقي لدوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى.