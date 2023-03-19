أرسنال يفوز على كريستال بالاس

واصل فريق أرسنال تألقه محلياً بعد أن حقق فوزاً عريضاً على ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل رباعية المدفعجية جابريل مارتينيلي في الدقيقة 28 وبوكايو ساكا هدفين في الدقيقتين 43- 74 وجرانيت تشاكا في الدقيقة 55، بينما سجل هدف كريستال بالاس جيفري شلوب في الدقيقة 63.

وعزز أرسنال صدارته ووسع الفارق مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 8 نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 69 نقطة فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.