جمعية حماية المستهلك: الوضع الراهن يحتاج إلى قرارات إسعافية

بيّن أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة لبرنامج “المختار” أنّ “التخطيط لموسم شهر رمضان جرى بشكل متأخر، ويجب أن يُخطط له مسبقاً، والوضع الآن يحتاج إلى إجراء إسعافي من قبل الحكومة بالتعاون مع التجار”.

ومن ضمن الإجراءات الواجب اتخاذها وفق “حبزة” بأن “تقدم السورية للتجارة سلة غذائية بقيمة مخفّضة للمواطنين، وطرح كميات كبيرة من اللحوم في صالاتها”.

وتحدّث “حبزة” عن “ضرورة إنهاء السورية للتجارة من المواد المتبقية على البطاقة الذكية، حيث توجد احتياجات لا تتحمل التأجيل”.

وطالب أمين سر جمعية حماية المستهلك الحكومة بأن “(تشد عزمها) وأن تتحمل الوضع الاقتصادي السيء وفروغ الخزينة العامة، وتصدر قرارات لصالح المواطن الذي لم يعد يملك القدرة على الأكل والشرب، إذ من غير المقبول أن يتخطى سعر كغ السكر 6000 ليرة”.

وقال أمين سر جمعية حماية المستهلك: إذا بقيت الأسعار ثابتة عمّا عليه في شهر رمضان، سنكون في (العلالي)”.

واعتبر “حبزة” أنّ “أسعار اللحوم تشهد ارتفاع متصاعد بشكل يومي في الأسواق وصالات السورية للتجارة، رغم أنها مادة أساسية على مائدة شهر رمضان”.

وأضاف “حبزة” أن “هناك ارتفاع متصاعد للبيض والأجبان والألبان، وهي مواد استهلاكية أساسية لوجبة السحور”.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك، أنه “يجب تخفيض الضرائب والرسوم على القطاع الإنتاجي، وتوفير حوامل الطاقة، لدفع عجلة الإنتاج”.

وقال “حبزة”: “يجب على الحكومة تقديم تسهيلات، وتعزيز موجودات السوق، وزيادة عرض اللحوم والاجبان والألبان والزيت والسمنة في صالات السورية للتجارة”.

واعتبر “حبزة” أنّ “القرارات الحالية متأخرة ولا تواكب مجريات الأحداث المتسارعة، إضافة إلى عدم مواكبة السوق والتخطيط المسبق”.

ورأى “حبزة” أنّ “وقوع الزلزال ليس السبب الرئيسي لتأخر القرارات الواجب إصدارها، ويفترض أن تكون آلية الإجراءات منفصلة”.

ووصف أمين سر جمعية حماية المستهلك إتخاذ تلك الإجراءات بأنها “تُهدئ من (فورة) الأسواق”.

وختم “حبزة” حديثه “بإشراك الجمعية مؤخراً في اتخاذ القرارات بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية ولجنة سوق الهال، والذي جاء متأخراً، بعد عدة مطالبات بإشراك المجتمع المحلي في القرارات”.

يذكر وصول سعر كغ اللحوم الحمراء إلى 90 ألف ليرة، وارتفاع سعر كغ الفروج إلى أكثر من 25 ألف ليرة، ووصول سعر كيلو الجبنة البلدية إلى 19 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو اللبنة مابين 14 إلى 17 ألفاً، وسعر عبوة اللبن بوزن أقل من كيلو غرام 4 آلاف ليرة، وصحن البيض مابين 25 إلى 28 ألفاً.

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