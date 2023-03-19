موعد تحري هلال شهر رمضان في الدول العربية

أكد مركز الفلك الدولي أن بعض الدول ستتحرى رؤية هلال شهر رمضان يوم الثلاثاء القادم، فيما ستتحرى دول أخرى رؤية الهلال يوم الأربعاء الموافق لـ29 شعبان 1444 هجريا.

وأوضح الفلك الدولي أن الدول التي ستتحرى رؤية الهلال خلال 21 مارس سيتعذر عليها رؤيته بسبب غروب القمر قبل الشمس على إثر ظاهرة الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي فإن المتمم لشعبان سيكون الأربعاء 30 شعبان، على أن يبدأ الخميس 1 رمضان 1444 هجريا.

أما بالنسبة لكل من عمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا وإندونيسيا، والهند وبروناي، وماليزيا، وبنغلادش، وباكستان وإيران، فإن تحري الهلال سيكون يوم الأربعاء 22 مارس، أي أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم.

وسيصعب رصده بالعين المجردة في وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، إلا أن غرب آسيا ومعظم إفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكتين سيتمكنون من رؤيته بسهولة، وبالتالي يحل 1 رمضان الخميس الموافق 23 مارس 2023.

وأشار الفلك الدولي إلى أن هناك مجموعة من الدول التي من المرجح أن تجد صعوبة في رؤية الهلال مثل الهند وبنغلادش وباكستان، ليكون بذلك يوم الجمعة 24 مارس هو غرة شهر رمضان.

واسترسل موقع مركز الفلك الدولي موضحا أن وضع الهلال سيكون على النحو التالي في تلك البلدان:

– في أبوظبي يغيب القمر بعد حوالي 50 دقيقة من غروب الشمس، في عمر 20 ساعة و11 دقيقة.

– في الرياض يغيب القمر بعد حوالي 51 دقيقة بعد غروب الشمس، في عمر 20 ساعة و35 دقيقة.

– تتساوى لحظات غياب القمر في كلا من عمان والقدس بعد 55 دقيقة من غروب الشمس في عمر 21 ساعة و11 دقيقة.

– في القاهرة يغيب القمر بعد 55 دقيقة من غروب الشمس، في عمر 21 ساعة و21 دقيقة.

– في الرباط يغيب القمر بعد ساعة و4 دقائق من غروب الشمس، في عمر 23 ساعة و34 دقيقة.

بدوره أوضح الفلك الدولي أن رؤية الهلال من الممكن أن تشاهد بالعين المجردة في السعودية والإمارات والقدس وعمان ومصر والمغرب.