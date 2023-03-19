قتلها ومثّل بجثتها بسبب رفض والدها تزويجها لمجرم

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في حمص بالعثور على جثة رجل مصابة بطلق ناري بالرأس قرب ساقية ري في قرية (الزعفرانة) التابعة لناحية تلبيسة في حمص، حيث تبين أن الجثة تعود للمغدور (شكري . خ ) ومن خلال جمع المعلومات وجد ضبط منظم بغياب شقيقتة المغدور المدعوة ( وداد. خ ).

ومن خلال البحث عثر على جزء من جثة فتاة بالعقد الثاني من العمر ضمن ساقية الري في منطقة الرستن وتبين أنها تعود للمتغيبة ( وداد .خ ) ودلت التحقيقات والمعلومات المتوفرة لدى فرع الأمن الجنائي وجود علاقة للمدعو (أحمد. ث ) بالحادثة المذكورة وأنه يحاول مغادرة القطر برفقة امرأة بعد قيامها بسرقة مصاغ ذهبي من منزل زوجها، فتم إلقاء القبض عليهما أثناء محاولتها الهروب وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع أشخاص آخرين على قتل المغدورين بإطـلاق النار على رأس المغدور من مسدس حـ.ربي عائد لأحد المتوارين وخنق المغدورة والتمثيل بجثتها ورميها في ساقية الري وذلك بسبب رفض والدها تزويجها لأحد القتلة المتوارين، كما اعترف بمحاولته مغادرة القطر برفقة المقبوض عليها والتي اعترفت بدورها بسرقة مصاغ ذهبي من زوجها وبيعه بقصد الهروب معه.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، ومازالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين، وسيتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.

وزارة الداخلية