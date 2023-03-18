القبض على شخصين يزوران وثائق زواج وطلاق بريف دمشق

18-03-2023

القبض على شخصين يزوران وثائق زواج وطلاق بريف دمشق

أفادت وزارة الداخلية بإلقاء القبض على شخصين يزوران وثائق رسمية خاصة بمعاملات الزواج والطلاق في ريف دمشق.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك": "وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بإقدام شخصين يدعيان (أحمد. ش) و(علي. خ) بتزوير عقود زواج لأشخاص خارج القطر وقيامهما بالتوقيع وختم العقود بأختام مزورة عائدة للمحكمة الشرعية في مدينة النبك".

وبينت الداخلية أنه بعد نصب الكمين اللازم تم إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تزوير الوثائق الخاصة بالزواج والطلاق بالاشتراك مع شخص متواري مقابل المنفعة المادية. 

وأكدت أن التحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً.


وزارة الداخلية

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