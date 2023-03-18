18-03-2023
حادث سير على جسر نجها يودي بحياة 3 أشخاص وإصابة آخرين
توفي 3 أشخاص وأصيب 9 أخرون في حصيلة أولية جراء حادث سير على أوتوستراد دمشق السويداء.
وقالت وزارة الداخلية عبر "فيسبوك" إن مركز شرطة الحسينية بريف دمشق ودوريات فرع مرور ريف دمشق أعملوا بحصول حادث سير بين ميكرو باص خط خربة الورد- دمشق وشاحنة (انتر) على أوتوستراد دمشق السويداء (جسر نجها).
وبعد توجه الدوريات إلى المكان مباشرة تبين وفـاة ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين كحصيلة أولية، حيث تم نقل المتوفين وإسعاف المصابين إلى المشافي.
وأكدت الداخلية أن العمل جارٍ على إزالة آثار الحادث والتحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الحادث.
وزارة الداخلية السورية
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