أجنحة الشام تساهم بإنارة الطريق الممتد من دوار الكارلتون حتى نفق كفرسوسة بالطاقة البديلة -الليثيوم

في إطار التعاون مع محافظة دمشق نفذت شركة أجنحة الشام للطيران أعمال إنارة أعمدة الكهرباء بالطاقة البديلة (بطاريات الليثيوم) بطريق 17 نيسان الممتد من دوار الكارتون حتى نفق كفرسوسة على أن يتم لاحقا استكمال إنارة الطريق من دوار الكارلتون حتى دوار المواساة.

مدير الإنارة في محافظة دمشق المهندس وسام محمد بين أن إنارة الطريق الذي نفذته الشركة تأتي ضمن عدة مبادرات تقوم بها الشركة لإنارة مناطق مختلفة في المدينة بالطاقة البديلة وخطة المحافظة الاعتماد على الطاقة البديلة في إنارة الشوارع.

وأشار محمد إلى أهمية المبادرات التي تنفذها الشركات الخاصة والمجتمع الاهلي بالتعاون مع المحافظة في إنارة الشوارع بالطاقة البديلة مؤكدا تقديم المحافظة لجميع التسهيلات والاحتياجات لأي مبادرة تسهم في تحسين الواقع الخدمي في المدينة.