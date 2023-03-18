مفتي الشيشان من حلب: أرسلنا 200 طن من المساعدات وهناك 50 طناً أخرى لمتضرري الزلزال 

بيّن مفتي جمهورية الشيشان الشيخ صالح مجييف أن الشيشان أرسلت 200 طن من المساعدات للمتضررين من الزلزال، الذي ضرب محافظات سورية عدة في ٦ الشهر الماضي، وكشف عن أن هناك 50 طناً أخرى سيتم توزيعها على المتضررين.

وأوضح مجييف، خلال لقائه محافظ حلب حسين دياب اليوم السبت، أن هذه الزيارة ليست الأولى "وهي تأتي في سياق الاطلاع على آثار الزلزال الذي ضرب سورية، وجرى الاطلاع على أعمال الترميم في الجامع الأموي، الذي يسير إنجاز الأعمال الأساسية فيه بوتيرة جيدة".

واستهل محافظ حلب لقاء مفتي الشيشان والوفد المرافق له، بالإشادة بالعلاقات المتينة والمتجذرة بين البلدين والشعبين الصديقين "والتي تشكل المساعدات التي قدمها الإخوة الشيشانيون إلى متضرري الزلزال واحدةً من صور التعاون الدائم بين البلدين".

ونوه المحافظ بمواقف القيادة والشعب الشيشاني المتواصلة "لترميم وصيانة الجامع الأموي الكبير في حلب، إضافة إلى الوقوف بجانب الشعب السوري جراء الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية".

الوطن أون لاين

