الحرارة إلى انخفاض وأمطار متوقعة تشمل أغلب المناطق

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، يتحول نهاراً إلى غائم ماطر بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية، ويكون الهطل على شكل زخات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد، ثم يمتد الهطل تدريجياً ليشمل أغلب المناطق وتكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية ليلاً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول نهاراً إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المنطقة الجنوبية تتجاوز 60/كم/ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات على أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد، وتكون الهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية.