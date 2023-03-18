الاحتلال الأمريكي: ارتفاع حاد في الاستفزازات الجوية الروسية داخل سوريا

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الجنرال إريك كوريلا، الخميس 16 آذار، أن الولايات المتحدة شهدت “ارتفاعا حادا” في الحركة الجوية العسكرية الروسية في سوريا، هذا الشهر.

وأتت تعليقات كوريلا بعد يومين من مضايقة مقاتلات روسية لمسيرة أمريكية، خلال تحليقها فوق البحر الأسود، وفق ما ذكر موقع الحرة.

وقال الجنرال في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، إن المقاتلات التي تستهدف ضرب المواقع الأرضية، حلقت “مسلّحة” فوق قواعد أميركية “في محاولة منها للاستفزاز”، ووصف التحليق الروسي بأنه “ما لم نتوقعه من قوى جوية محترفة”، وفق ما نقلته شبكة “سي إن إن”.

وردا على سؤال حول ما إن كانت هذا “التحليق العدواني” جديدا، أجاب كوريلا “ليس جديدا، لكن لاحظنا ارتفاعا حادا (فيه)، منذ الأول من آذار تقريبا في سوريا”.

وأضاف “ما نراه أيضا، زيادة مؤخرا في السلوك غير الاحترافي وغير الآمن من القوات الجوية الروسية في المنطقة”.

وتملك الولايات المتحدة حوالي 900 جندي في سوريا، ويفصل خط بين روسيا والولايات المتحدة منطقة ينعدم فيها النزاع، للحرص على ألا تؤدي العمليات العسكرية لأي من القوتين إلى تصادم غير مقصود.

وقال كوريلا إن التصرفات الروسية تعد وسيلة “لإعادة التفاوض بشأن بروتوكولات انعدام النزاع والتي يخترقونها كل يوم”.

وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة تشهد “نمطا عدوانيا ومليئا بالمخاطر وغير آمن من الطيارين الروس في الأجواء الدولية”.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تعمل على تحليل نمط السلوكيات الروسية “لتحدد بالضبط المسار التالي”.

وأشار ميلي إلى أن هذه السلوكيات لا تستهدف الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا المملكة المتحدة ودولا أخرى.

وكالات