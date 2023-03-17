وول ستريت جورنال: إيران توافق على وقف تسليح الحوثيين

كشف مسؤولون أمريكيون وسعوديون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن إيران وافقت على وقف إرسال شحنات الأسلحة إلى حلفائها “الحوثيين” في اليمن، كجزء من صفقة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية.

وقال المسؤولون في تقرير للصحيفة الأمريكية صدر، الخميس 16 من آذار، إنه إذا توقفت طهران عن تسليح “الحوثيين”، فقد تضغط بذلك عليهم للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.

ولعدة سنوات، دعمت السعودية وإيران أطرافًا متعارضة في الصراع اليمني، ما أدى إلى تأجيج حرب كانت لها عواقب إنسانية سلبية.



وتساءل المسؤولون بشأن ما إذا كانت إيران ستتمسك بالصفقة، ما اعتبروه “اختبارًا لها”، بينما تمضي طهران والرياض في الخطط المحددة بالاتفاق لإعادة فتح سفارتيهما خلال شهرين.

وتنفي إيران تزويد “الحوثيين” بالأسلحة، لكن مفتشي الأمم المتحدة تعقبوا مرارًا شحنات أسلحة مصادَرة تخص إيران، فيما رفض متحدث باسم البعثة الإيرانية إلى الأمم المتحدة التعليق للصحيفة عند سؤاله عما إذا كانت إيران ستعلّق شحنات الأسلحة.

ويسعى الدبلوماسيون الأمميون للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن، قبل بداية شهر رمضان الأسبوع المقبل.

وفي 10 من آذار الحالي، أعلنت إيران والسعودية استئناف العلاقات في بيان ثلاثي مع الصين، التي استضافت مباحثات سرية بين الطرفين لمدة خمسة أيام، على أن يجري افتتاح السفارات ضمن الفترة ذاتها.

وبحسب الإعلان، أكد الجانبان احترام السيادة، وعدم التدخل بالشؤون الداخلية في مجال تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني التي جرى توقيعها في 17 من نيسان 2001، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

وكالات