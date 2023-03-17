ليتر البنزين الحر بـ 11000 ليرة اليوم بحماة !

بيَّنَ عدد من أصحاب السيارات الخاصة بحماة أن تأخر رسائل البنزين لنحو 14 يوماً بدلاً من 10 أيام كما كان معمولاً به ، اضطرهم لشراء الليتر اليوم بنحو 10000 - 11000 ليرة ، لقضاء شؤونهم بسياراتهم التي نفد منها البنزين .

وأوضح كثيرون منهم أن هذه الحال أرغمتهم على ركن سياراتهم

جانباً ريثما تصلهم رسائل ، فليس بمقدورهم شراء الليتر بأسعار السوق السوداء .

وعزا مصدر في فرع محروقات حماة ذلك ، إلى تخفيض طلبات المحافظة من 19 طلباً باليوم منذ بداية الشهر الجاري ، إلى 18 طلباً لمدة أسبوع ، ثم مؤخراً لنحو 14 طلباً.

وأوضح أن الطلبات التي ترد للمحافظة توزع على المحطات بالمدن والأرياف حسب عدد البطاقات الموطنة في كل منها .

الوطن أون لاين