ليتر البنزين الحر بـ 11000 ليرة اليوم بحماة !

17-03-2023

ليتر البنزين الحر بـ 11000 ليرة اليوم بحماة !

بيَّنَ عدد من أصحاب السيارات الخاصة بحماة  أن تأخر رسائل البنزين لنحو 14 يوماً بدلاً من 10 أيام  كما كان معمولاً به  ، اضطرهم لشراء الليتر اليوم بنحو 10000 - 11000 ليرة ، لقضاء شؤونهم بسياراتهم التي نفد منها البنزين .

وأوضح كثيرون منهم أن هذه الحال أرغمتهم على ركن سياراتهم 
جانباً ريثما تصلهم رسائل ، فليس بمقدورهم شراء الليتر بأسعار السوق السوداء .

وعزا مصدر في فرع محروقات حماة ذلك ، إلى تخفيض طلبات المحافظة من 19 طلباً باليوم منذ بداية الشهر الجاري ، إلى 18 طلباً لمدة أسبوع ، ثم مؤخراً لنحو 14 طلباً.

وأوضح أن الطلبات التي ترد للمحافظة توزع على المحطات بالمدن والأرياف حسب عدد البطاقات الموطنة في كل منها .

الوطن أون لاين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...