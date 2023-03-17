الكيلو الذي كان سعره 85 ألفا أصبح ب210 الف ليرة
أسعار الحلويات تقفز أكثر من 100 بالمئة.... 70 بالمئة من ورشات الحلو بدمشق متوقفة عن العمل!
قال شيخ كار جمعية الحلويات والبوظة والمرطبات في دمشق بسام قلعه جي
- إن الطلب على الحلويات متدني بصورة كبيرة نظراً لغلاء_المواد الذي سبب إرباك للمنتجين، مشيرا إلى أن التكلفة تضاعفت على المنتج أكثر من 100 بالمئة خلال عام واحد، وتبعا لذلك قفزت الأسعار بنفس النسبة لافتا إلى أن الكيلو الذي كان يباع 85 ألف في 2022 اليوم أصبح ب 210 ألف.
وقال إن الحرفي غير قادر على تغطية أجور عماله ومصاريف منشأته ومع عدم قدرته على رفع الأجور يخسر كوادره التي تسافر لبلد آخر، لافتا إلى أن حوالي 70 بالمئة من ورشات الحلويات متوقفة عن العمل لانخفاض الطلب جراء قلة أعداد المستهلكين، ووضع الكهرباء وغيرها.
- قلعه جي قال إن وزارة التموين تطالب الحرفي ببيان تكلفة كل شهر ونصف وعليه أن يلتزم بالسعر المحدد بعد البيان طوال هذه الفترة، لكن الأسعار غير مستقرة والتكلفة ترتفع بصورة كبيرة خلال شهر ونصف ولا يوجد حل أمام هذه المعضلة إلا بثبات الأسعار
ميلودي إف ام
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