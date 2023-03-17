كزبرة ومخلل بمخلفات القوارض والديدان!

ضبطت حماية المستهلك بحماة اليوم مطعم ك.زروف بحيازة كزبرة تحوي مخلفات قوارض و195 كيلو من المخلل الفاسد ويحوي بيوضاً وديداناَ وأتلفت الكمية أصولاً .

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود " أن الدوريات نظمت العديد من الضبوط أيضاً ومنها ضبط لعدم تقديم بيان تكلفة بحق مشغل ح.قطان.

و3 ضبوط بحق مخبز عنبورة لعدم تقيده بمواعيد العمل ولإنتاجه وبيعه ربطات خبز تمويني ناقصة الوزن بمقدار 220 غ في كل ربطة مفردة وتم تغريم صاحبه بمبلغ 2 مليون ليرة.

وضبط بحق مخبز حامد داوود لإنتاجه وبيعه ربطات خبز تمويني ناقصة الوزن بمقدار 120 غ في كل ربطة مفردة وتم تغريم صاحبه بمبلغ 1.4 مليون ليرة.

وضبط بمخالفة التعامل باللحم المذبوح خارج المجزر البلدي بدون رقابة صحية وبيطرية بحق إ.الخليل.

وضبطان لمنح فواتير غير صحيحة بالجملة للمواد غير الغذائية بحق كل من م.حداد، ع.كويدر .

وضبط بمخالفة فرم اللحم بشكل مسبق بحق س.بارودي.

و20 ضبطاً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير.

الوطن