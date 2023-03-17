للمحافظة على طعامكم... اتّبعوا هذه الإرشادات

أوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية مدى صلاحية بقاء الدجاج إذا تم تركته في البرّاد لفترة طويلة وحفظه في الثلاجة.

وأوصت، في تغريدة عبر "تويتر"، بأن "يومين هي مدّة حفظ الدجاج الطازج في البراد، أما مدّة حفظ الدجاج الطازج في الثلاجة فتصلح لسنة".



ولفتت الهيئة، في تغريدة سابقة إلى أن "الدجاج الطازج تختلف مدّة حفظه عن الدجاج المطبوخ، إذ إن المطبوخ في البراد يصمد لـ3 أو 4 أيّام أما المطبوخ في الثلاجة فيبقى بين 4 و6 أشهر".



في السياق، وبشأن تخزين الطعام المطبوخ بشكل عام، تنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بـ"وضع اللحوم والمأكولات المتبقية والبيض والحليب والفاكهة والخضار وغيرها من المواد سريعة التلف في البراد خلال ساعتين أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة خارجاً أعلى من 32 درجة مئوية".

وتضيف: "لا تترك الطعام سريع التلف خارج الثلاجة لأنّ البكتيريا المسبّبة للتسمّم الغذائي تنمو بسرعة عندما يكون الطعام في "منطقة الخطر"، أي بين 4.44 و60 درجة مئوية، التي تشمل درجة حرارة الغرفة. ويجب ضبط درجة حرارة البراد على 4.44 درجة مئوية أو أقل، إذا كنت تريد حماية نفسك من نمو البكتيريا التي تؤدّي إلى التسمّم الغذائي".



وللحفاظ على سلامة الأغذية القابلة للتلف، يمكن اتّباع الخطوات الإضافية:



-"قسّم الكمية الكبيرة من الطعام الساخن إلى حصص صغيرة، وضعها في أوانٍ نظيفة حتى تبرد بشكل أسرع.

-ضع اللحوم النيئة على الرف السفلي للبراد، بعيداً عن المنتجات الطازجة والأطعمة الجاهزة للأكل.

-تخلّص من الأطعمة التي تُترك من دون تبريد لأكثر من ساعتين".