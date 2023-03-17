بعد جريمة الاحتلال.. كتيبة جنين تحذّر وترفع مستوى الجاهزية

أكدت مجموعة سرايا القدس - كتيبة جنين، أمس الخميس، أنّ جريمة الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، في جنين "لن تمرّ مرور الكرام".

وأعلنت كتيبة جنين رفع مستوى الجاهزية واليقظة إلى أعلى درجة، رداً على جريمة الاحتلال، مشددةً على أنّ "الاحتلال سيرى فعل مقاتلينا على الأرض".

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه، في أعقاب عملية جنين، "يستعدون في إسرائيل لإمكان إطلاق النار من غزة، بالإضافة إلى تأهب واستعداد لأحداث أمنية في القدس، والضفة الغربية، وفي منطقة خط التماس وداخل أراضي إسرائيل".

يأتي ذلك بعد استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين.



واغتالت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين، بينهم القياديّان يوسف شريم (كتائب القسام)، ونضال خازم (كتيبة جنين - سرايا القدس).

وكانت سرايا القدس - كتيبة جنين أعلنت، سابقاً اليوم، اشتباكها مع "قوة خاصة من المستعربين، نفّذت عملية اغتيال جبانة لمقاومين وسط المدينة"، مؤكدةً أنه "تمّ استهدافها بصليّات كثيفة من الرصاص".