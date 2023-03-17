إعلام العدو: روسيا تطالب الأمم المتحدة بمناقشة الهجمات الإسرائيلية على سوريا

ذكرت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي أنّ روسيا طلبت إلى الأمم المتحدة "مناقشة الهجمات الإسرائيلية على سوريا".

وأضافت أنّ روسيا والصين قالتا إن هجمات "إسرائيل" ألحقت ضرراً بالمساعي الإنسانية لمعالجة المصابين السوريين من الزلزال المدمر ،الذي ضرب تركيا وسوريا، في مطلع شباط/فبراير.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق في 18 شباط/فبراير الفائت، أسفر عن ارتقاء 5 شهداء، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً. وتزامن ذلك مع تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال، الذي ضرب سوريا آنذاك، الآلاف.

وتصدّت أيضاً الدفاعات الجوية السورية، في 7 آذار/مارس الماضي، لعدوانٍ جويّ إسرائيلي، استهدف مطار حلب الدولي، وأدى إلى تضرره مادياً وخروجه عن الخدمة، في وقتٍ كان يستقبل طائرات المساعدات الدولية الإنسانية.

وقبل أيام، استهدف عدوان إسرائيلي بعض المواقع في ريفي طرطوس وحماة، أدّى إلى إصابة 3 عسكريين بجروحٍ ووقوع خسائر المادية.

ودانت روسيا، في وقتٍ سابق، الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ودعت إلى "وقف الاستفزازات المسلّحة ضد الجمهورية العربية السورية، والامتناع عن اتخاذ خطوات محفوفة بعواقب خطيرة على المنطقة بأسرها".

وكالات