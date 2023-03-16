إعلام تركي: تأجيل اللقاء الرباعي حول سوريا في موسكو “لأسباب فنية”

أفادت قناة “NTV” التركية، بأن اجتماع وفود روسيا وسوريا وتركيا وإيران بشأن التسوية السورية، والذي كان من المقرر عقده الخميس، في موسكو، تأجّل لأسباب فنية.

وذكرت قناة “TRT Haber” التلفزيونية الحكومية التركية، في وقتٍ سابق، أن “الاجتماع سيعقد في موسكو يومي 15-16 آذار الجاري”، قبل أن يصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، فيما بعد، أنه “هناك أملاً في عقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء في موسكو هذا الأسبوع”.

وتابعت القناة التلفزيونية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الوضع، أن “الاجتماع الذي كان مقرراً الخميس أرجئ لأسباب فنية، ولم يحدد الموعد الجديد بعد”.

يُذكر أن روسيا استضافت، في كانون الأول الماضي، أول محادثات بين وزيري الدفاع السوري والتركي، وهو الاجتماع الأول الذي جرى منذ 11 عاماً.

وتم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا لحل الخلافات بين دمشق وأنقرة، وفي كانون الثاني، اقترحت أنقرة أن يعقد هذا الاجتماع في أوائل شباط، قبل أن تنضم إيران لاحقاً إلى المحادثات.