قريباً خدمة الاستعلام الآلي عن الرصيد مجاناً والورقي مأجور

كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أنه منذ الربط مع صرافات البنوك الخاصة في النصف الثاني من شهر كانون الأول من عام 2022 تم تنفيذ 65 ألف حركة عبر صرافات البنوك الخاصة أفضت عن صرف كتلة مالية بنحو 7 مليارات ليرة، واعتبر أن هذه التجربة إلى جانب التوسع خلال الفترة الماضية في نشر نقاط البيع في مكاتب البريد (137) نقطة و75 نقطة في فروع التسليف الشعبي ساهمت في انخفاض حالة الازدحام على صرافات العقاري.

وبين أن الربط في البنوك الخاصة رفع إجمالي عدد الصرافات التي تعمل مع العقاري لحدود 400 صراف منها 150 صرافاً في القطاع الخاص و250 صرافاً عاملاً لدى فروع المصرف العقاري في مختلف مراكز المدن والمناطق وأنه سيتم تخصيص وتركيب 3 صرافات آلية جديدة في حلب خلال عدة أيام ليرتفع معها عدد الصرافات في حلب لـ 14 صرافاً آلياً قيد الخدمة في حين تم تركيب نقطتي بيع في بريد الحسكة ونقطة في بريد دير الزور.

وحول مشكلة ورق الصرافات، بين المدير العام أنه يتم العمل على تحديث منظومة الدفع الإلكتروني للعقاري وهو ما يسمح بتوفر خدمة الاستعلام الآلي عن الرصيد (مجاناً) عبر شاشة الصراف الآلي إلى جانب الاستعلام الورقي (مأجور) على أن يكون ذلك خياراً لمستخدم الصراف.

بينما أوضح أن عدد الموطنين أجورهم الشهرية في العقاري نحو 500 ألف موطن يصل إجمالي كتلتهم الشهرية لـ35 مليار ليرة بمتوسط 250 ألف حركة وهناك عمل لتوطين 100 ألف متقاعد لدى مؤسسة التأمين والمعاش ليصبح إجمالي عدد الموطنين رواتبهم ومعاشاتهم لدى العقاري نحو 600 ألف.

وكان العقاري قد بين مع إتمام الربط الإلكتروني عبر شركة «بيترامونيتكس» للدفع الإلكتروني أن هذا الإجراء يسمح بالاستفادة من كل الخدمات المقدمة عن طريق نقاط البيع العائدة لجميع البنوك العامة والخاصة المرتبطة بالشركة.

وأنه أصبح بإمكان الموظفين الموطنين رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي ويستلمون رواتبهم عن طريق صرافات العقاري قبض رواتبهم بعملية سحب واحدة وأنه يجري تباعاً توزيع نقاط في فروع التسليف ومكاتبه في بقية المحافظات السورية.

وذلك على التوازي مع التعاون مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية ودفع نحو 4 مليارات ليرة (فواتير كهرباء وهاتف ومياه وجوازات سفر وضرائب ورسوم).

علماً أن البنوك الخاصة التي تم ربط صرافاتها مع العقاري هي بنك بيبلوس وبنك الشرق ومصرف التوفير وبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل والبنك العربي وفرنسبنك وبنك سورية والمهجر وبنك الأردن سورية وبنك قطر الوطني وأصبحت شبكة واحدة.

الوطن